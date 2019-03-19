Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Fuar Açılışına Katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Fuar Açılışına Katıldı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Katar'da düzenlenen 7. Katar Uluslararası Tarım Fuarı'nın açılışına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Katar'da düzenlenen 7. Katar Uluslararası Tarım Fuarı'nın açılışına katıldı. Bakan Pakdemirli fuara katılan Türk firmalarının stantlarını gezerek bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:08 Kaynak: AA

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