Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Fuar Açılışına Katıldı
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Katar'da düzenlenen 7. Katar Uluslararası Tarım Fuarı'nın açılışına katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Katar'da düzenlenen 7. Katar Uluslararası Tarım Fuarı'nın açılışına katıldı. Bakan Pakdemirli fuara katılan Türk firmalarının stantlarını gezerek bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:08 Kaynak: AA
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