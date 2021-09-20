Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısını değerlendirdi

İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Biyoçeşitlilik mirasımızdır, doğa ananın DNA'larıyla oynamamalıyız" mesajını verdi.

Bakan Pakdemirli, dünyanın pek çok ülkesinden bir araya gelen katılımcıları, 11 Kasım Ulusal Ağaçlandırma Günü'nde yapılacak "Geleceğe Nefes" ağaç dikme kampanyası için de Türkiye'ye davet etti. İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen zirveye Türkiye adına katılan Bakan Pakdemirli, G20 Sürdürülebilir Tarım Açık Forumu'nun "Çevresel Sürdürülebilirlik" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, bugün dünyanın iklim değişikliği, çevre felaketleri ve biyoçeşitlilik kaybına neden olan birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki konumu nedeniyle zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Avrupa kıtasının tamamında yaklaşık 12 bin bitki türü bulunmasına rağmen, sadece ülkemizde aynı miktarda bitki türü bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 4 bini endemiktir ve bu coğrafyaya özgüdür" dedi.

"İklime uygun tarım uygulamalarıyla planlı üretimi teşvik ediyoruz"

Biyoçeşitliliğin yanı sıra toprak, su ve ormanlar gibi çevresel sürdürülebilirliğin başka kilit faktörleri de olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti "Tüm bu faktörleri korumak için bütüncül bir şekilde somut adımlar atıyoruz. Örneğin iklime uyumlu tarım uygulamalarıyla planlı üretimi teşvik ediyoruz. Su kaynaklarımızı korumak için sulama sistemlerimizi modernize ediyor, yer altı barajlarına öncelik veriyor ve su rezervlerimizi koruyoruz.

Öte yandan orman yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik için diğer önemli bir alan. Yangın vakalarında, bölgenin biyolojik çeşitliliğini korumak için doğal ağaçlandırma ile arazinin geri kazanımını sağlıyoruz. Biyoçeşitlilik mirasımızdır ve doğa ananın DNA'larıyla oynamamalıyız. Yaşam hakkının sadece insanlar için değil tüm canlılar için geçerli bir hak olduğunu asla unutmamalıyız. "

Hep Birlikte Acil Önlemler Almalıyız Küresel çevresel sürdürülebilirliğin uluslararası iş birliği ve finansal destek yoluyla sağlanacağının altını çizen Bakan Pakdemirli, şunları söyledi "İklim değişikliğinin nedenlerini ve etkilerini ele almak, iş birliği yoluyla biyoçeşitliliği ve ekosistemleri muhafaza etmek için acil önlemler almalıyız. Bu vesileyle Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine Taraf Ülkeler 16. Konferansı'na ev sahipliği yapacağımızı da belirtmek isterim. Ülkemizin doğal kaynak yönetimi konusundaki tecrübelerini paylaşmaya ve birlikte çalışmaya her zaman hazırız. "

"Geleceğe Nefes Kampanyası İklim Değişikliğine Karşı Önemli Bir Adım"

Bakan Pakdemirli, zirvede, dünyanın pek çok ülkesinden bir araya gelen katılımcıları, 11 Kasım Ulusal Ağaçlandırma Günü'nde yapılacak "Geleceğe Nefes" ağaç dikme kampanyası için Türkiye'ye de davet etti.

Bakan Pakdemirli, "Kampanya, 2020 yılında 28 ülkenin katılımıyla sınırlarımızı aştı ve pandeminin tüm zorluklarına rağmen son iki yılda 20 milyona yakın fidan dikildi. Dolayısıyla bu kampanyaya katılımınız, iklim değişikliğine karşı ve biyoçeşitlilik kaybını önlemek amacıyla önemli bir adım olacaktır" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı

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