Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, gazetecilerin sorularını cevapladı
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeraltı Barajları Eylem Planı" tanıtım toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:41 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "Yeraltı Barajları Eylem Planı" tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli toplantının ardından soruları cevapladı.
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