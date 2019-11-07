Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13...
Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Geleceğe Nefes' seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13...

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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