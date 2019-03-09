Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Gölbaşı'nda

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Gölbaşı'nda

1 saat önce

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin seğmenlerin gösterisini izlemesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretler için geldiği Gölbaşı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etmesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin seğmenlerin gösterisini izlemesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretler için geldiği Gölbaşı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:42 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Güncel
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