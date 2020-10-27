Bakan Pakdemirli Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi - Son Dakika

Sarıseki Mahallesi'nde söndürme çalışmaları devam eden yangında alevler bazı yerleşim yerlerine sıçramış, Payas-İskenderun Otoyolu tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştı.

Uçakla yanan bölgeleri ve söndürme-soğutma çalışması yapılan alanları gören Pakdemirli, yetkililerden çalışmalara ilişkin de bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , Hatay 'ın İskenderun ilçesinde devam eden orman yangınını havadan inceledi.

Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak