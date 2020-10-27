Bakan Pakdemirli Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde devam eden orman yangınını havadan inceledi.
Bakan Pakdemirli, yanan alanlarda incelemede bulunmak üzere Hatay'a geldi.
Uçakla yanan bölgeleri ve söndürme-soğutma çalışması yapılan alanları gören Pakdemirli, yetkililerden çalışmalara ilişkin de bilgi aldı.
Sarıseki Mahallesi'nde söndürme çalışmaları devam eden yangında alevler bazı yerleşim yerlerine sıçramış, Payas-İskenderun Otoyolu tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştı.
- Kaynak: AA
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