Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Anadolu Yayıncılar Birliği bir araya geldi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Anadolu Yayıncılar Birliği bir araya geldi

02.03.2021 15:16
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Anadolu Yayıncılar Birliği bir araya geldi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Yayıncılar Derneği ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Yayıncılar Derneği ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede Bakan Pakdemirli, 3 yıl içerisinde bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Gerçekleştirilen toplantıya Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, ÇAY TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır, Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, ALTAŞ TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Deniz, Manisa TV adına Nevzat Büküm ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcısı Çetin Altan katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgiler veren Bakan Pakdemirli, küçükbaş ve büyükbaş üretiminde Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde birinci sırada olunduğunu söyledi. Elektrikli traktör üretimine değinen ve elektrikli traktörle birlikte çiftinin maliyetlerinin düşeceğini belirten Bakan Bekir Pakdemirli, "Dünyada şuanda Türkiye'den başka seri üretime hazır başka bir elektrikli traktör yok. İlk 3 ay içerisinde elektrikli traktörümüz hazır. Yüzde 80 daha tasarruflu bir ürünle, elektrikli traktörle çiftçimiz çok daha rahat bir şekilde üretimini yapabilecek" dedi.

Tarımda verimliliğin artırılması ve üretimin doğru yönlendirilmesi için tarımsal desteklere, büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "2020 yılında tarımsal destek miktarını 2019'a göre yüzde 37 gibi büyük bir artışla 22 milyar liraya çıkardık. 2021 yılında ise tarım-orman sektörüne yani çiftçimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceğiz" diye konuştu.

Yeraltı barajlarına önem verdiklerini belirten Bakan Bekir Pakdemirli, "Klasik anlamda baraj inşa ettiğiniz zaman, kamulaştırma maliyetleri, çevresel etki değerlendirme çalışmaları gibi süreci çok uzatan hususlar ile karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca buharlaşma ve bazen doğa tahribatı gibi problemler de olabiliyor. Bunun için artık suyun, topoğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu alanlarda çevre dostu yer altı barajlarının yapımına başladık. Yeraltı barajlarımıza çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise "Anadolu medyası olarak çiftçi ile iç içeyiz. Bakanlığın faaliyetlerinin yerel medyada yayınlanması çiftçileri bilgilendirme noktasında önemlidir. Her daim tarım bakanlığının yayınlarını çiftçiyi bilgilendirmek adına Anadolu ile paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

(Engin Yağcı - Ali Nargüner/İHA)

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Anadolu Yayıncılar Birliği bir araya geldi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Anadolu Yayıncılar Birliği bir araya geldi

Bekir Pakdemirli, Yavuz Bakır, Fırat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Anadolu Yayıncılar Birliği bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Eşi vefat eden yaşlı kadın köydeki 41 eve girip çıktı, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı Eşi vefat eden yaşlı kadın köydeki 41 eve girip çıktı, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
13:07
Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor         
11:56
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
11:39
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor         
11:01
Mahkemeden emsal soyadı kararı! Kocasından boşanan kadın, amacına 12 yıl sonra ulaştı Mahkemeden emsal soyadı kararı! Kocasından boşanan kadın, amacına 12 yıl sonra ulaştı         
10:52
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha         
16:56
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 13:22:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Anadolu Yayıncılar Birliği bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei