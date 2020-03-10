Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli iş birliği protokolü imza törenine katıldı -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli iş birliği protokolü imza törenine katıldı -1 - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli iş birliği protokolü imza törenine katıldı -1

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli iş birliği protokolü imza törenine katıldı -1.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli iş birliği protokolü imza törenine katıldı -1

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli iş birliği protokolü imza törenine katıldı -1

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:04 Kaynak: DHA
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