Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli iş birliği protokolü imza törenine katıldı -2 - Son Dakika

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli iş birliği protokolü imza törenine katıldı -2
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli iş birliği protokolü imza törenine katıldı -2.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:18 Kaynak: DHA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli iş birliği protokolü imza törenine katıldı -2
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