- Arnavutluk'ta selden zarar gören çiftçilerin imdadına TİKA yetişti- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere Türkiye'nin TİKA aracılığı ile... - Son Dakika

- Arnavutluk'ta selden zarar gören çiftçilerin imdadına TİKA yetişti- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere Türkiye'nin TİKA aracılığı ile...

24.02.2021 22:03

- Arnavutluk'ta selden zarar gören çiftçilerin imdadına TİKA yetişti Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere Türkiye'nin TİKA aracılığı ile gönderdiği 60 ton hayvan yemini teslim etti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arnavutluk'ta selden zarar gören İşkodra'ya giderek, Türkiye'nin...

- Arnavutluk'ta selden zarar gören çiftçilerin imdadına TİKA yetişti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere Türkiye'nin TİKA aracılığı ile gönderdiği 60 ton hayvan yemini teslim etti

TİRAN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arnavutluk'ta selden zarar gören İşkodra'ya giderek, Türkiye'nin TİKA organizesiyle hibe ettiği 60 ton hayvan yemini selden zarar gören çiftçilere vermek üzere İşkodra Valisi Majlinda Angoni'ye teslim etti.

Arnavutluk'ta Başbakanı Edi Rama ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milva Ekonomi ile bir araya geldikten sonra selden zarar gören İşkodra kentine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin TİKA vasıtasıyla organize ettiği ve selden zarar gören çiftçilere verilecek olan 60 ton hayvan yemini İşkodra Valisi Majlinda Angoni'ye teslim etti.

Arnavutluk Tarım Bakanı Milva Ekonomi ile birlikte Türkiye'nin gönderdiği 60 ton yemi teslim eden Bakan Pakdemirli, "Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'a yardım kapsamında yaptıklarımız sadece bunlar değil. Çok yakın bir zamanda bir hastanemiz açılacak. Depremden etkilenen Arnavut kardeşlerimize konutlarını yaz aylarında teslim etmiş olacağız. Bakanlık olarak ta bugün mevkidaşımla beraber Arnavutluk'a sel ve selin önlenmesi maksadıyla kullanılacak bir paket halinde hibe anlaşması imzaladık. Tüm dünyada yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmamız konusunda bize her zaman ışık olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ile özellikle Arnavutluk çiftçisi, üreticisi, besicisi için neler yapabiliriz bunu da mevkidaşımla bugün konuştuk. Bu konu ve her konuda teknik destek, bilgi ve birikimimizi Arnavut kardeşlerimize aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi de İşkodra'da TİKA'nın organize ettiği, selden zarar gören çiftçilere verilmek üzere 60 ton hayvan yemini teslim etmeye geldik. Bu yemler selden zarar görmüş, otlak alanlarını kaybetmiş İşkodralı kardeşlerimize teslim edilecek" dedi.

Daha sonra selden zarar gören Kurşunlu Cami'nde incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, Arnavut yetkililerden bilgi aldı.

- Arnavutluk'ta selden zarar gören çiftçilerin imdadına TİKA yetişti- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere Türkiye'nin TİKA aracılığı ile...
- Arnavutluk'ta selden zarar gören çiftçilerin imdadına TİKA yetişti- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere Türkiye'nin TİKA aracılığı ile...
- Arnavutluk'ta selden zarar gören çiftçilerin imdadına TİKA yetişti- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere Türkiye'nin TİKA aracılığı ile...
- Arnavutluk'ta selden zarar gören çiftçilerin imdadına TİKA yetişti- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere Türkiye'nin TİKA aracılığı ile...
- Arnavutluk'ta selden zarar gören çiftçilerin imdadına TİKA yetişti- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere Türkiye'nin TİKA aracılığı ile...
- Arnavutluk'ta selden zarar gören çiftçilerin imdadına TİKA yetişti- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere Türkiye'nin TİKA aracılığı ile...
- Arnavutluk'ta selden zarar gören çiftçilerin imdadına TİKA yetişti- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere Türkiye'nin TİKA aracılığı ile...

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Tarım, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Arnavutluk'ta selden zarar gören çiftçilerin imdadına TİKA yetişti- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere Türkiye'nin TİKA aracılığı ile... - Son Dakika


Son Dakika

İmamoğlu'ndan 'ucuz ekmek' şikayetine tepki: Bu gürültünün arkasında başka şeyler hissediyorum İki aile arasında köpek yüzünden çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 12 kişi yaralandı Diplomasız 'Tıp Uzmanı' unvanıyla hasta tedavi eden Metin Hara'nın duruşmasında tanıklar konuştu CNN Türk, Bünyamin Sürmeli'nin yerini Prof. Dr. Orhan Şen ile doldurdu Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti Son Dakika: Türkiye'de 24 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi AK Parti'nin İstanbul'u teslim ettiği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak
TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında         
22:15
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı         
21:44
Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı         
21:21
Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti         
20:57
SBK Holding hisselerini satmaya devam ediyor! Biofarma'dan sonra Karsan'ı da elden çıkardılar SBK Holding hisselerini satmaya devam ediyor! Biofarma'dan sonra Karsan'ı da elden çıkardılar         
20:03
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi         
19:15
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı         
17:46
Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı         
17:09
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın         
15:12
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2021 22:35:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Arnavutluk'ta selden zarar gören çiftçilerin imdadına TİKA yetişti- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere Türkiye'nin TİKA aracılığı ile... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei