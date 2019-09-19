Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat...
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:33 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak."
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