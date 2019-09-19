Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin...
Son Dakika Ekonomi Haber

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak."

Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak
Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz Evinin çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektrik üretip, satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:18:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]