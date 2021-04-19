Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de üreticilere yerli fide ve tohum dağıttı - Son Dakika

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de üreticilere yerli fide ve tohum dağıttı

19.04.2021 16:49

Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Menemen ilçesinde üreticilere yerli tohum ve fidelerin dağıtımı için düzenlenen törene katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Menemen ilçesinde üreticilere yerli tohum ve fidelerin dağıtımı için düzenlenen törene katıldı.

İzmir programı kapsamında Menemen Belediyesine geçen Pakdemirli, hizmet binası bahçesinde düzenlenen "Yerli ve Milli Çeşitleri Yaygınlaştırma Projesi Fide ve Tohum Dağıtım Töreni"nde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) enstitülerinde üretilen yerli domates, biber ve patlıcan fidelerinin ilçenin verimli arazilerine bereket getirmesini dilediğini söyledi.

Menemen'in önemli bir üretim merkezi olduğunu belirten Pakdemirli, "Menemen sanayi kenti olduğu kadar önemli bir tarım kentidir. Biz de il müdürlüğümüz ve Bakanlığımız olarak özellikle Menemenli hemşehrilerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Pakdemirli, üreticilere fide dağıtımının ardından Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ziyaret etti.

Programı kapsamında Bakırçay Üniversitesine de geçen Bakan Pakdemirli, Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş ile görüştü.

Bakan Pakdemirli'nin ziyaretlerine Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekilli Ceyda Bölünmez Çankırı, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve kurum müdürleri de eşlik etti.

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de üreticilere yerli fide ve tohum dağıttı
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de üreticilere yerli fide ve tohum dağıttı
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de üreticilere yerli fide ve tohum dağıttı
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de üreticilere yerli fide ve tohum dağıttı

Bekir Pakdemirli, Menemen, İzmir, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de üreticilere yerli fide ve tohum dağıttı - Son Dakika


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