Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İZTO üyelerine hitap etti: (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İZTO üyelerine hitap etti: (1) - Son Dakika Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İZTO üyelerine hitap etti: (1)

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sona erdiğinde, süreci iyi yönetenlerin ve üretmekten korkmayanların karlı çıkacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İZTO üyelerine hitap etti: (1), System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sona erdiğinde, süreci iyi yönetenlerin ve üretmekten korkmayanların karlı çıkacağını söyledi.

Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından video konferans sistemiyle düzenlenen ve Youtube üzerinden canlı yayınlanan "İzmir Sektör Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, tarım sektörünün üretim yapmayı sürdürdüğünü belirtti.

Üreticilere teşekkür eden Pakdemirli, "12 ay, 4 mevsim, 52 hafta canla başla çalışan çiftçilerimize, milletimiz adına şükranlarımı bir kere daha ifade etmiş olayım." dedi.

Salgın süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Pakdemirli, "Bu Kovid-19 pandemi süreci bittiğinde, muhakkak ki süreci iyi yönetenler, aklını, zekasını, sermayesini, toprağını iyi kullananlar, üretmekten korkmayanlar, en karlı olacak olanlardır. Çünkü bu sorun bölgesel değil artık küresel bir sorun." diye konuştu.

Pakdemirli, salgın sürecini, aldığı tedbirlerle en az hasarla atlatan ülkelerden birinin Türkiye olacağını söyledi.

"Hazineye ait tarıma elverişli arazileri tarıma kazandıracağız"

Bakan Pakdemirli, alınan önlemler sayesinde Türkiye'de gıda arzı noktasında herhangi bir sorun yaşanmadığını, marketlerin stoklarının iyi ve raflarının dolu olduğunu belirtti. Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şu an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir. 2020 üretim sezonu ürün rekolte tahminlerimize baktığımızda, başta buğday olmak üzere başlıca temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi durumda. Gıda arz güvenliğimizi garanti altına almamız için ülkemizde ekilmedik yer bırakmamamız gerekiyor. Bunun için inşallah Hazineye ait tarıma elverişli atıl arazileri de çiftçilerimize bedelsiz olarak tahsis ederek üretime kazandıracağız. Bu dönemde çiftçilikle ilgilenen, şehirden kırsala yerleşmek isteyen bir kesim var. Onlara da bir fırsat olsun diye bu projeyi başlattık. Hazine arazileriyle ilgili başvuruları il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz aracılığıyla alacağız."

Başvurularda gençler, kadınlar ve arazinin bulunduğu köylerde yaşayanlar ile arazisi küçük olanlara pozitif ayrımcılık tanıyacaklarını dile getiren Pakdemirli, "Pilot olarak başlattığımız proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 14 milyon metrekare hazine arazisi verdi ve bunun devamı da gelecek inşallah. Tahsis edilen bu arazilerde hububat, baklagiller, yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri gibi stratejik öneme sahip ürünlerin ekilmesini de sağlamış olacağız." dedi.

"Ortalama yüzde 2,8'lik büyümeyle Avrupa ülkelerini geride bıraktık"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı imkanlarla tarım ve orman sektörünün, 2019'da yüzde 3,4 büyüdüğünü belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ayrıca son 17 yılda yıllık ortalama yüzde 2,8'lik büyümeyle Hollanda, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerini geride bıraktık. 48 milyar dolarlık tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile Avrupa'da lider ülkeler arasına girdik.Tarım orman sektörü olarak, 2019'da GSYH'ye yüzde 6,4'lük katkı yaparak, ülke ekonomisine de güçlü bir destek sağladık. 2017 yılında tarımsal hasılamız 189 milyar lira iken, 2019 yılında yüzde 45'lik artışla 275 milyar liraya çıkardık."

Bakanlık olarak 2018 yılında çiftçilere 14,5 milyar lira tarımsal destek veriyorken, 2020 yılında bu destekleri yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardıklarını ifade eden Pakdemirli, bütçenin yüzde 54,5'ini çiftçiye, yani tarımsal desteklere ayırdıklarını belirtti.

Kuru üzümde, kuru incirde Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla fiyat açıklayarak alım yaptıklarını hatırlatan Pakdemirli, dane zeytine de fark desteği verdiklerini söyledi.

Bu yılı da artan maliyetler karşısında, doyurucu fiyat politikasıyla telafi edeceklerini belirten Pakdemirli, "Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Yani bir kez daha çağrıda bulunuyorum; kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Evelallah ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." dedi.

(Sürecek)

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:26 Kaynak: AA

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