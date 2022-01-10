Bakan Pakdemirli, Kızılcaali Köyü'nü ziyaret etti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çatalca'ya bağlı Kızılcaali köyünde incelemelerde bulundu.

Köydeki seracılık faaliyetlerini inceleyen, serada çalışan işçileri ziyaret eden Pakdemirli, sohbet ettiği çalışanlardan işlerin akışına ilişkin bilgi aldı.

Kıvırcık serasında hasat yapan Pakdemirli, daha sonra Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kapsamında destek alan köylülerle buluştu.

Köylülerin talep ve önerilerini dinleyen Pakdemirli, Bakanlık olarak orman köylülerine verilen desteğin devam edeceğini belirtti.

Verilen bilgiye göre, 50 hanesi bulunan Kızılcaali köyünde ilk olarak 5 haneye ORKÖY sera kredisi verildi. İzleyen yıllarda 21 haneye daha ORKÖY kredisi verilerek seracılığın tohumları atıldı. Köy halkı, bu seralarda sebze ve çiçek üretimi yaparak gelir elde ediyor.

Orman Genel Müdürlüğünce verilen krediler ve köylünün seralardan kazandığı gelir ile yapmış olduğu sera sayısı günümüzde 250 adede ulaşırken, bu sayede köyden İstanbul'a göç de engellenmiş oldu.