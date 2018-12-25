Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli KKTC'de
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sulamaları İletim Tüneli'nin temel atma törenine katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) Sulamaları İletim Tüneli'nin temel atma törenine katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi.
Bakan Pakdemirli'yi Ercan Havalimanı
'nda KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat
Başçeri, AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci
ve beraberindeki gençlik ve kadın kolları üyeleri karşıladı.
Bakan Pakdemirli, iki günlük resmi ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek. Pakdemirli, ayrıca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile bir araya gelecek.
Bakan Pakdemirli, KKTC ziyareti kapsamında KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin temel atma törenine katılacak. - LEFKOŞA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:49 Kaynak: İHA
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