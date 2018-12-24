Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli KKTC'ye Gidecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli KKTC'ye Gidecek

54 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin temel atma törenine katılmak üzere Lefkoşa'ya gidecek.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli KKTC'ye Gidecek, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin temel atma törenine katılmak üzere Lefkoşa'ya gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, çarşamba günü Güzelyurt'da düzenlenecek törenle KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin temelini atacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla askıda boru hattı sistemi ile Türkiye'den KKTC'ye su temin eden Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), bu defa bölgedeki arazilerin sulanması için iletim tüneli inşa edecek.

Toplam 184 milyon liraya mal edilecek KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin hizmete alınmasıyla bölgedeki araziler suyla buluşacak. Ayrıca, zirai arazilere yağmurlama ve damla sulama ile su temin edilerek yıllık 100 milyon lira gelir artışı sağlanacak.

Bakan Pakdemirli, programı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali'yi de ziyaret edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:17 Kaynak: AA

Kıbrıs, Ekonomi
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