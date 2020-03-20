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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Koronavirüsün yayılımını önleme çalışmaları sebebiyle ülke...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Koronavirüsün yayılımını önleme çalışmaları sebebiyle ülke çapında tüm at yarışları geçici olarak ertelenmiştir.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Koronavirüsün yayılımını önleme çalışmaları sebebiyle ülke çapında tüm at yarışları geçici olarak ertelenmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:36 Kaynak: AA
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