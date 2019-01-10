Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Küçükbaş ve Büyükbaş Küpe Bedelini Artık Bakanlık Olarak Biz...
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelini artık bakanlık olarak biz karşılayacağız."
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelini artık bakanlık olarak biz karşılayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:28 Kaynak: AA
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