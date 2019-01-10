Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Küçükbaş ve Büyükbaş Küpe Bedelini Artık Bakanlık Olarak Biz...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Küçükbaş ve Büyükbaş Küpe Bedelini Artık Bakanlık Olarak Biz...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelini artık bakanlık olarak biz karşılayacağız."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelini artık bakanlık olarak biz karşılayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Ekonomi
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