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Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak

07.01.2022 16:37
Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de seracılığın her geçen gün arttığını belirtip, "Seralarda üretim ve süreklilik arttığı sürece fiyatlardaki dalgalanmaların da çok daha azalacağını birlikte müşahede ediyor olacağız" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de seracılığın her geçen gün arttığını belirtip, "Seralarda üretim ve süreklilik arttığı sürece fiyatlardaki dalgalanmaların da çok daha azalacağını birlikte müşahede ediyor olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kütahya'nın Simav ilçesinde Seracılık Organize Sanayi Bölgesi'ni gezerek, su kuyularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çiftçi İsmail Taş'ın seralarını gezen Bakan Pakdemirli, domates hasadına katıldı. Taş ile sohbet eden Pakdemirli, Türkiye genelinde seracılığın giderek yaygınlaştığını, bunun üretime katkı sağladığını söyledi. Seralarda üretim yapanların Türkiye çapında mutlu olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu sera kümelenmesinde 'Kırsal Kalkınma Yatırımı' programı ile destekleyerek birçok evimize AŞ ve iş imkanı sağladık. Burada İsmail Taş kardeşim, yerli tohumla çok kaliteli gerçekten taş gibi domatesler üretmiş. Yaklaşık 4 yıl kadar önce burayı kurmuş. Şu ana kadar kendi beyanıyla maliyetini çıkarmış. Bundan sonra kar ederek gidecek. Kendisi üretimde olmaktan mutlu. Tarımsal üretim çok önemli. Tarımsal üretimin bir ilerisi de bunu organize bir şekilde üretmek ve sürekli bir şekilde üretmek. Seralarda bu imkanı veriyor. Seralarda üretim yapan arkadaşlarımız, Türkiye çapında mutludur. Hızlı bir şekilde seracılık büyüyor. Son 3-4 sene de 50 bin dekardan fazla alan başta Ziraat Bankası'nın kredisi olmak kaydıyla büyümüştür. Çok ciddi bir şekilde üretim artışı var. Seralarda organize bir şekilde üretimin artması 84 milyon vatandaşımıza da faydası var. Seralarda üretim ve süreklilik arttığı sürece fiyatlardaki dalgalanmaların da çok daha azalacağını hep birlikte müşahede ediyor olacağız. Az önce sondajlarını incelediğimiz Simav Tarıma Dayalı OSB'miz 1100 dekar alana kurulacak. Bugün itibarıyla bütün taliplilerin bir an evvel faaliyete geçmesini beklediği bir sera bölgesi olacak. Tüm vatandaşlarımızı öncelikle tarıma davet ediyorum çünkü tarımda bereket var, tarımda bol kazanç var. Birçok yatırıma göre, tarımdaki yatırımlar çok daha hızlı kendini amorti edebiliyor. 84 milyona da hem iş hem AŞ sağlamış oluyorsunuz. Bu vesileyle İsmail Taş kardeşime bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Destek bizden, gayret sizden, bereket de Allah'tan diyoruz."

Bakan Pakdemirli, Simav ilçesindeki ziyaretlerinin ardından kent merkezine geçti.


Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak
Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak
Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak
Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak
Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak
Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak
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Organize Sanayi Bölgesi, Bekir Pakdemirli, İsmail Taş, su, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak - Son Dakika
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