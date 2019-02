Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Lezita'yı ziyaret etti

Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından ağırlanan Bakan Pakdemirli'ye, yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapan ve günde yaklaşık 400 bin piliç işleme kapasitesi olan Lezita'nın küresel standartlardaki üretim tesisleri hakkında bilgi verildi.

Abalıoğlu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren, piliç eti üreticisi Lezita, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyeti İzmir Kemalpaşa'daki üretim tesislerinde ağırladı. İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'nun da eşlik ettiği ziyarette heyet, Yönetim Kurulu Üyeleri Ender Abalıoğlu, Baha Abalıoğlu, Ergun Abalıoğlu ve Abalıoğlu Gıda Grubu İş Ünitesi Genel Müdürü Mustafa Özdil tarafından karşılandı. 100 bin metrekarelik alana kurulu tesiste üretim süreçleri ve kullanılan teknolojilerle ilgili bilgi alan Bakan Pakdemirli ayrıca Lezita'nın yeni ürünlerini tattı.

Abalıoğlu Gıda Grubu İş Ünitesi Genel Müdürü Mustafa Özdil yaptığı konuşmada, Lezita'nın piliç eti pazarında ilk 5 oyuncudan biri olduğunu belirterek Kemalpaşa üretim tesislerinin günde yaklaşık 400.000 adet piliç işleme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Tesiste 5 farklı kategoride üretim yaptıklarını belirten Özdil, "Ürünlerimizi yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediyoruz. Lezita olarak hedeflerimize ulaştığımız bir yılı daha geride bıraktık. Türkiye'nin en büyük 53. sanayi kuruluşu olan Abalıoğlu grubunun sağlam altyapısı ve deneyiminden aldığımız gücün de desteği ile 2018 yılını sektörün üzerinde büyüme ile kapatırken, Türkiye pazarındaki pazar payımızı %10 seviyelerine taşıdık. Yenilikçi, pratik piliç ürünleri pazarında ilk iki firmadan biriyiz" dedi.

'Hayatı kolaylaştıran yenilikçi ürünler sunuyoruz'

Tüketicilerden ilham alarak geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle besleyici ve pratik çözümler sunduklarını söyleyen Mustafa Özdil, Lezita olarak 3 binin üzerinde kişiye doğrudan, on binlerce kişiye dolaylı istihdam sağladıklarını dile getirdi. Özdil, "Teknolojik altyapı, gıda güvenliği ve sağlıklı ürün üretimi konusunda dünya standartlarını sağlamak amacıyla piliç eti üretiminde bilgi birikimimizi sürekli geliştiriyor ve artırıyoruz. Yemden kuluçka sürecine, üretim tesisinden nakliyeye, ürünün yumurtadan sofraya gelene kadarki tüm sürecini takip eden entegre bir tedarik zincirine sahibiz. Yüksek standartlara sahip laboratuvarlarımızda, tedarik ettiğimiz hammaddelerden son ürüne kadar tüm girdi ve proseslerin spesifikasyon uygunluğutest ediliyor. Sürdürülebilir kalitede, güvenli gıda üretimi ilkesiyle operasyonun her aşaması, alanının uzmanı gıda mühendislerimiz ve veteriner hekimlerimiz tarafındankontrol edilip, onaylanıyor" bilgisini verdi. Herkesin iyi beslenebilmesi hedefiyle tüketicilerine istedikleri ürünü, istedikleri miktarda ve her zaman ulaşılabilir kılmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Mustafa Özdil, "İşlenmiş piliç eti sektörünün lideri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli

Lezita'yı ziyaret etti

