Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Macar mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Macar mevkidaşıyla görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Macar mevkidaşıyla görüştü

55 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Macaristan Tarım Bakanı İstvan Nagy ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Macar mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Macaristan Tarım Bakanı İstvan Nagy ile görüştü.

Budapeşte Su Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'da bulunan Pakdemirli, Macaristan Tarım Bakanı Nagy ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki tarımsal ilişkilerin yanı sıra son dönemde gündemde olan Suriye ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Macaristan'ın Türkiye lehine duruşuna ilişkin istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Yakın zamanda ivme kazanmış tarım alanındaki ikili ilişkilerin 2020'de yapılması planlanan toplantı ve teknik düzeydeki görüşmeyle daha ileri bir seviyeye taşınması konusunda da mutabakata varıldığı kaydedildi.

Bekir Pakdemirli, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski İmar ve İskân Bakanı Ali Topuz hayatını kaybetti
Tarım Bakanlığı'nın kara listesindeki bu çikolata ve içeceklere dikkat Macaristan, Suriye'de güvenli bölge konusunda Türkiye ile iş birliği yapacak Son Dakika: Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırısı sonrası şehit sayısı 2'ye yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 16:58:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Macar mevkidaşıyla görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]