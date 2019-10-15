Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Macar mevkidaşıyla görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Macaristan Tarım Bakanı İstvan Nagy ile görüştü.

Budapeşte Su Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'da bulunan Pakdemirli, Macaristan Tarım Bakanı Nagy ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki tarımsal ilişkilerin yanı sıra son dönemde gündemde olan Suriye ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Macaristan'ın Türkiye lehine duruşuna ilişkin istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Yakın zamanda ivme kazanmış tarım alanındaki ikili ilişkilerin 2020'de yapılması planlanan toplantı ve teknik düzeydeki görüşmeyle daha ileri bir seviyeye taşınması konusunda da mutabakata varıldığı kaydedildi.