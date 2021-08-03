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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2) - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)

03.08.2021 22:36
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2), System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bizim normalde elimizdeki mevcut envanterde, yani sürekli olarak çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, yönetim helikopterlerini, uçağını saymazsak 48. Bunları da sayarsak 53-55'i buluyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bizim normalde elimizdeki mevcut envanterde, yani sürekli olarak çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, yönetim helikopterlerini, uçağını saymazsak 48. Bunları da sayarsak 53-55'i buluyor." dedi.

Pakdemirli, Muğla'da Marmaris Öğretmen Evi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla düzenlediği basın toplantısında, orman yangınları ve yangınlarla mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Herkesi sabırlı ve sağduyulu olmaya davet eden Pakdemirli, "Hava araçlarıyla alakalı 'yeterlidir' ya da 'değildir' diye kamuoyunda çok tartışılıyor. Portekiz'in 43, Yunanistan'ın 18, Fransa'nın 40 hava aracı var. Bunlar, 2018 verileridir. Yeni veriler elimde yok ama çok aşırı değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bizim normalde elimizdeki mevcut envanterde, yani sürekli olarak çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, yönetim helikopterlerini, uçağını saymazsak 48. Bunları da sayarsak 53-55'i buluyor." ifadesini kullandı.

Çeşitli ülkelerden bu akut durumun üstesinden gelebilmek için bazı yardım taleplerinde bulunduklarını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Birçoğu da kendi yardım talepleriydi. Bu taleplerin de çoğunu eğer teknik olarak gereklilikleri karşılıyorsa uçaklar, bunların da çoğunu olumlu karşıladık ki şöyle, toplamda 3 amfibik uçağa 3 amfibik uçak daha eklendi, 6 amfibik uçak oldu. 9 tanker uçağımız var. Helikopter 45'ken 12 daha eklendi, 57'ye vardı ve toplam 72 hava aracına çıkmış oldu ama bu akut dönem geçtikten sonra bile Türkiye'nin bilançosunda her zaman 50 ve üzerinde hava aracı oluyor, olacak."

"Tüm dünyada küresel anlamda ciddi bir yangın riski var"

Pakdemirli, "Bu yangınlar normal mi? Neden bu kadar yangın oluyor? Bu akut durum sadece ülkemizde mi yoksa başka ülkelerde de yaşanıyor mu?" sorularına dair genel bilgi vermek istediğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika'da, elbette bizden büyük ama, 1,36 milyon hektar alan yanmıştır. Bu, bizim ormanlık alanımızın aşağı yukarı 20'de 1'inden biraz daha fazladır. 12 eyalette şu an 101 orman yangını Amerika'da devam ediyor. Sadece Kaliforniya'da 200 bin hektar alanda, 300'ün üzerinde bina hasar gördü. Yine bunları artırabiliriz. Kanada'da 5 bine yakın orman yangınında 2,75 milyon hektar orman alanı zarar gördü. Yani küresel sıcaklık ve kuraklıkla beraber tüm dünyada küresel anlamda ciddi bir yangın riski var. Rusya'da, Sibirya yılbaşından beri en az 1,88 milyon hektar orman alanı yangınlarda zarar gördü. Yani 2 milyon hektar desek bugün Türkiye'nin ormanlarının yüzde 10'u kadar bir alan Sibirya'da ve Rusya'da yanmış durumda."

Gerçekten akut bir dönem yaşandığını vurgulayan Pakdemirli, "Sadece Türkiye'nin başında olan bir musibet değil, yangınlarla uğraşmak. Tüm dünya yangınlarla uğraşıyor. Biz de uğraşıyoruz, uğraşmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar orman teşkilatımız, bu konuda motive." dedi.

"Yangınlarımızın üstesinden geliyor olacağız"

Pakdemirli, en yakın zamanda yangınları üstesinden gelineceğini belirterek şunları kaydetti:

"Hem Muğla'da hem de Antalya'daki gereğinden fazla sürmüş yangınlarımızın üstesinden geliyor olacağız. Ülkemizin yaşadığı bu doğal afette cansiprane mücadele eden orman kahramanlarımıza, yine aynı kararlılıkla yanımızda olan vatandaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Sürekli olarak bir yandan tabii ki orman faaliyetlerini koordine ediyoruz ama bir yandan da vatandaşla da beraber oluyoruz. Vatandaş, bu gayretimizi görüyor, devletin tüm kurumlarının gayretini görüyor. Bize de her gittiğimiz yerde teşekkür ediyor. İnşallah yangınları en kısa sürede söndüreceğiz. Şu an bana göre milli birlik ve beraberlik zamanıdır. Herkesle el ele yürüme vaktidir. İnşallah ilk yağmurlarla beraber de fidanlarımızı dikiyor olacağız. Bununla ilgili de bir kampanya çalışmamız var. Bunu da sonuçlandırabilirsek en kısa zamanda bununla alakalı bir açıklama yaparız ama tabii ki şu anda önceliğimiz yangınların bir an evvel dönmesi, vatandaşların normal hayatına kavuşmasıdır."

(Bitti)

Bekir Pakdemirli, Helikopter, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2) - Son Dakika


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