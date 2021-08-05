Üye Girişi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2) - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)

05.08.2021 22:12
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2), System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar en kısa zamanda sahadan çıkartılacak ve ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar en kısa zamanda sahadan çıkartılacak ve ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak." dedi.

Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kamuoyunda yanan yerlerin ne olacağı konusunun speküle edildiğini söyledi.

Yanan yerlerin tekrar ağaçlandırılacağına dikkati çeken Pakdemirli, "Anayasa'nın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar en kısa zamanda sahadan çıkartılacak ve ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak." diye konuştu.

Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Yanan alanların rehabilitasyonu yapılacak ve fidan dikimine hazır hale getireceğiz. Yeni ağaçlandırma, yine doğal bitki örtüsüyle de uyumlu olacak. Geleceğe Nefes Kampanyası ile toplam 252 milyon fidan; bunun aslında şöyle bir önemli var, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidan, yani 84 milyon çarpı 3, 252 milyon fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz. Buradaki ana amacımız, ana kriterimiz, vatandaşımızla beraber, el ele sahada dikmek ama biz tabii ki orman teşkilatı olarak, burada da mümkün mertebe bu dikimleri, hem hazırlık hem de dikilmesi konusunda yardımcı olacağız."

Pakdemirli, "Yangınlarla Mücadele Eylem Planları ve küresel ısınma, iklim değişikliğine göre birçok sürecin hem kamuda hem de bakanlığımızda revize edileceğini söylemek isterim." ifadesini kullandı.

"Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği"

Orman köylülerinin mutlaka daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "Ormana daha fazla nasıl sahip çıkarız? Orman köylümüzün ormanla birlikte iç içe yaşarken daha fazla gelir, daha fazla ormanı sahiplenme konusunda da bazı adımlar atabileceğimizi söylemek istiyorum." dedi.

Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği; böyle bir birliğin kurulmasının bize göre vakti gelmiştir. Çünkü akut dönemleri, bundan sonra sıcak hava ve küresel ısınmayla beraber yaşayacağımız anlaşılıyor. Akut dönemleri geçebilmek için ülkelerin kendi güçleri, yedek güçleri ve bunların ötesinde de birbirleriyle alışveriş yapabilecekleri, özellikle bu mücadele birliğinde makine, teçhizat, hava aracı paylaşılabileceği ayrıca da tabi ki eğitimlerini paylaşabileceği bir birliğin kurulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu, önümüzdeki günlerde de özellikle Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle de paylaşıyor olacağız."

"1667 noktada ilk müdahale ekibimiz var"

Orman teşkilatının, dünyanın önde gelen kurumlarından biri olduğuna işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"1667 noktada ilk müdahale ekibimiz var. Kamuoyundaki tartışmaların birçoğunun uçak, helikopter ve diğer konular üzerinden gittiğini görüyorum ama bizim asıl en önemli varlığımız, en önemli mücevherimiz insan kaynağımız. 1667 noktada ilk müdahale ekibimiz var. Binlerce noktada su alma havuzlarımız var. Toplam 21 bin 90 personelimiz var ve farklı tiplerden toplam 4 bin 300'ün üzerinde yer müdahale aracımız var. Hava araçlarının toplam kapasitesi de 2002 ile karşılaştıracak olursak, yüzde 75 artışımız var. 2002'de 68 ton olan su kapasitemiz, 2021'de 119 tona çıkmış ve ilk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Bu yine kamuoyunda pek konuşulmayan bir konu ama orman yangınlarıyla mücadelede askeri İHA'ların kullanılması konusu, Türkiye'nin ele aldığı ve dünyada bir görüşe göre birinci, bir görüşe göre ikinci. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci olduğumuzu kabul edelim. Hiçbir ülkede kullanılmıyor ve özellikle birçok ülkeden gelenler de, Kanada'dan eğitime gelen bir ekip 'Neler yapıyorsunuz?' diye sordu. Şunlar, şunlar, bir de İHA var dedik. İHA'ları gördükten sonra burada çalıştırdığınız program, modelleme, yangın tahminleme, yangınla alakalı simülasyonları gördükten sonra 'Bizim size söyleyecek ek bir şeyimiz yok.' dediler. Orman teşkilatımıza söylenen bu. İHA'ların kullanılması son derece önemli. Dünkü yangınlar da dahil olmak üzere tüm yangınlarda istediğimiz anda bu bilgilere ulaşmamız söz konusu. Geçen yıl bir yerde denemesini yaptık, bu yıl 9 İHA, 10 drone ve insansız helikopterleri kullanmaya başladık."

Pakdemirli, tüm bunları yapan Orman teşkilatının hem yeşili koruma hem de yeşili artırma görevinin olduğunu dile getirerek, "Son 19 yılda 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturan bu teşkilat, 19 yılda da orman varlığımızı 2 milyon hektar artırdı. Orman varlığında da 2015'te 46. sıradayken 2020'de 27. sıradayız. Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Yani orman varlığını ve yeşilini arttırma konusunda dünyada dördüncü sıradayız. Bundan sonra da bu konuda iddialı ve dünyanın en iyi ülkeleri arasında olma kararlılığımız var. Yine 2019'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde hep birlikte buluşmuştuk. Bu, Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyalarından bir tanesiydi. Şimdi tekrar bu sonbaharda hep birlikte buluşmayı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz"

Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş akut bir olayla mücadele ettiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Orman teşkilatımız, yeşil vatanı korumak için cansiperane mücadele ediyor. Ekibim, teşkilatım şu anda yorgun ama hala motive ve hala çok istekli bir şekilde, bir an evvel bu yangınların söndürülmesi konusunda çalışıyorlar. Günün, tartışma değil alevlerle tek vücut savaşma günü olduğunu düşünüyorum. Polemiklerden ve bilgi kirliliğinden uzak durmayı, vatandaşlarımıza, herkese tavsiye ediyorum. Sadece resmi açıklamalara itibar edilmesinin çok önemli olduğunu söylüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bu cennet ülkenin her karışını yeşillendirebilecek imkan ve kabiliyete Türkiye sahiptir. Orman teşkilatı muktedirdir bu konuda. Söndürmek kadar yakmama ve kirletmeme konusunda da mutlaka bilinçli olmamız lazım diyorum. Bu yangınlarla alakalı vatandaşlarımızdan biraz daha sabır arz ediyorum."

(Bitti)

İhlas Haber Ajansı, Bekir Pakdemirli, Marmaris, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı 22:20 UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı Marmaris'te 8 gündür süren yangınlar tamamen sona erdi 21:54 Marmaris'te 8 gündür süren yangınlar tamamen sona erdi Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı 21:34 Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı
Milas'taki orman yangınları sonrası kül olan alanlar havadan görüntülendi 20:40 Milas'taki orman yangınları sonrası kül olan alanlar havadan görüntülendi Hakan Sabancı için 20:11 Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi 19:33 Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi
Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu 18:33 Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım 17:55 Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım

Son Dakika Haberleri
17:54 Federasyon başkanından geri adım! "2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" demişti
17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
17:50 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:47 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor         
22:25
UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sivasspor, Dinamo Batum'u 2-1 mağlup etti UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sivasspor, Dinamo Batum'u 2-1 mağlup etti         
21:55
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Aslan, ilk maçta işi bitirmek istiyor! Galatasaray-St. Johnstone maçının 2. yarısı başladı Aslan, ilk maçta işi bitirmek istiyor! Galatasaray-St. Johnstone maçının 2. yarısı başladı         
20:56
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek         
20:35
Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar resmen ayrıldı Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar resmen ayrıldı         
20:10
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı         
19:11
Bakanlıktan sosyal medya fenomenin Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu Bakanlıktan sosyal medya fenomenin Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu         
17:57
Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi         
17:48
Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu         
16:26
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 22:33:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement