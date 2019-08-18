Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların...
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen Meteoroloji geç açıkladı diyorlar.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen Meteoroloji geç açıkladı diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Can kaybı da olabilir ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor."
Bekir Pakdemirli, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:16 Kaynak: AA
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