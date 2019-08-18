Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların...
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen Meteoroloji geç açıkladı diyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:16 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul
'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen Meteoroloji geç açıkladı diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Can kaybı da olabilir ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor."
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