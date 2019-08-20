Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin helikopterle koordinasyon uçuşu
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin helikopterle koordinasyon uçuşu

55 dakika önce

Karabağlar'daki yangın -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopterle koordinasyon uçuşu İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar'da başlayan orman yangını) İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın...

- Karabağlar'daki yangın
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopterle koordinasyon uçuşu
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar'da başlayan orman yangını) İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın tamamen söndürülmeden 'Biz bu işi söndürdük' demeyiz."
Bekir Pakdemirli, Karabağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:43 Kaynak: AA
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Karabağlar'da başlayan orman yangını devam ediyor
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