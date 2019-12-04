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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Özbek ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü - BAKÜ
6 saat önce
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırgızistan Tarım Bakanı Erkinbek Çoduyev ve Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:49 Kaynak: AA
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırgızistan Tarım Bakanı Erkinbek Çoduyev ve Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile bir araya geldi.
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