Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Özbek ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü - BAKÜ

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırgızistan Tarım Bakanı Erkinbek Çoduyev ve Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile bir araya geldi.