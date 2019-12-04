Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Özbek ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü - BAKÜ
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Özbek ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü - BAKÜ - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Özbek ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü - BAKÜ

6 saat önce

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırgızistan Tarım Bakanı Erkinbek Çoduyev ve Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile bir araya geldi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırgızistan Tarım Bakanı Erkinbek Çoduyev ve Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Özbek ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü - BAKÜ

Bekir Pakdemirli, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:49 Kaynak: AA
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