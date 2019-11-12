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Tarım ve orman bakanı pakdemirli rekor fidan dikimi hakkında açıklamalarda bulundu-1
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli rekor fidan dikimi hakkında açıklamalarda bulundu-1.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:55 Kaynak: DHA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli rekor fidan dikimi hakkında açıklamalarda bulundu-1
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