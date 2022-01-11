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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: RFG Sistemi ile uygun fiyatta şeker temin edilecek - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: RFG Sistemi ile uygun fiyatta şeker temin edilecek

11.01.2022 17:46
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: RFG Sistemi ile uygun fiyatta şeker temin edilecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şekerde herhangi bir arz problemi olmadığını, Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi ile vatandaşın uygun fiyatlara şekere ulaşabildiğini söyledi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şekerde herhangi bir arz problemi olmadığını, Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi ile vatandaşın uygun fiyatlara şekere ulaşabildiğini söyledi. Bakkalların ise bu sistem ile yerel ve ulusal zincir marketlere karşı korunduğunu belirten Pakdemirli, "Asgari ücretlimiz, işçimiz, emeklimiz, memurumuz ve tüm vatandaşlarımızın gıdaya uygun fiyatlara ulaşabilmesi için bakanlık olarak yoğun bir tempo ile çalışıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tükşeker Ankara Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Pakdemirli, pandemi döneminde başlayan gıda fiyatlarındaki artışları Türkiye'de ve dünya çapında birebir takip ederek ilgili kurumlar aracılığı ile gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Pakdemirli, yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şekerin olduğunu ve yepyeni bir sistem RFG Sistemi ile sahaya çıktıklarını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli RFG Sistemi ile ilgili, "Türkşeker, vatandaşımızın şekeri raftan daha uygun bir fiyat ile alabilmesi için, elindeki şeker stokunun önemli bir kısmını RFG Sistemine ayırdı. Tüm ulusal zincir marketler ve yereldeki birçok market sisteme dahil oldu. Aralık ayı itibari ile bu sistem sayesinde vatandaşımız ulusal ve yerel marketlerden uygun fiyatlara şeker temin etmeye başladı" diye konuştu.

"KÜÇÜK ESNAFI KORUYORUZ"

RGF Sistemi uygulamasıyla sahadan çok olumlu tepkiler aldıklarını belirten Pakdemirli, sayıları 200 bini bulan bakkallara pozitif ayrımcılık yapılıp, yerel ve ulusal market fiyatları ile şeker verildiğine dikkat çekerek küçük esnafı koruduklarını söyleyerek bakkalları ise yerel ve ulusal zincir marketlere karşı desteklediklerini ifade etti.

"SANAYİCİYE EN BÜYÜK DESTEK TÜRKŞENER'DEN"

Türkşeker'in geçen yıla kıyasla, yüzde 60'ı sanayiciye olmak üzere piyasaya yaklaşık 100 bin ton daha fazla şeker verdiğini, kendi markasıyla piyasaya şeker arz eden zincir marketlere üretim yapan küçük işletmelere ise şeker vermeye devam ettiğini ifade eden Pakdemirli, "Sanayicilerimiz için farklı bir fiyat ile şeker arzı konusunda da çalışmalarımız devam etmekte olup, netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.


- Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: RFG Sistemi ile uygun fiyatta şeker temin edilecek
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: RFG Sistemi ile uygun fiyatta şeker temin edilecek
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Bekir Pakdemirli, TÜRKŞEKER, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: RFG Sistemi ile uygun fiyatta şeker temin edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: RFG Sistemi ile uygun fiyatta şeker temin edilecek - Son Dakika
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