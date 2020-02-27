Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Sofrada balık, ömür boyu sağlık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Sofrada balık, ömür boyu sağlık' - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Sofrada balık, ömür boyu sağlık"

6 saat önce

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması (2) ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"nda konuştu.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması (2)

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"nda konuştu. (2)

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sofrada balık, ömür boyu sağlık

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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