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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Sofrada balık, ömür boyu sağlık"
6 saat önce
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması (2) ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:48 Kaynak: AA
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması (2)
ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"nda konuştu. (2)
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