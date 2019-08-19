Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz.
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:08 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz. Urla
'daki yangın neredeyse bitmek üzere. Bodrum
'daki yangın da iyiye doğru seyretmeye başladı. Milas
'da da kanyonun içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular'daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı. Onunla beraber inşallah sabah saatlerine varmadan tamamen Mumcular'daki yangını da kontrol altına alırız diye hedefliyoruz."
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