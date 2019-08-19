Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz" - İZMİR
Son Dakika Güncel Haber

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz" - İZMİR

39 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz. Urla'daki yangın neredeyse bitmek üzere. Bodrum'daki yangın da iyiye doğru seyretmeye başladı. Milas'da da kanyonun içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular'daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı. Onunla beraber inşallah sabah saatlerine varmadan tamamen Mumcular'daki yangını da kontrol altına alırız diye hedefliyoruz."dedi
Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuşadası Yaylaköy'de yangın
Kuşadası'nda zeytinlik yangını Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 04:15:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz" - İZMİR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]