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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:16 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak."
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