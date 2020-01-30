Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle... - Son Dakika Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle...

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak."

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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