Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat... - Son Dakika Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat...

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak."

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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