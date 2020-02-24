Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 190 ülkeye bin 827 tarımsal ürün ihraç ettiklerini belirterek, "18 milyar dolar ihracat ile Türkiye ithalatçı bir ülke değil ihracatçı, kendi kendine yeterli bir ülkedir." dedi.

Pakdemirli, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde depremde yaralanan vatandaşları ziyaret ettikten sonra Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Van Sektör Buluşma Toplantısı"na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada bakanlığın çalışmaları ve desteklemeler hakkında bilgiler veren Pakdemirli, Türkiye'de 200 bine yakın kırsal kalkınma hibeleriyle vatandaşlara istihdam sağladıklarını, tarımsal hasılanın 17 yılda yüzde 500 arttığını söyledi.

"Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız"

17 yılda 565 baraj inşa edildiğini, 140 milyar lira tarımsal destek verildiğini aktaran Pakdemirli, 4,5 milyar fidan dikerek tohum üretimini 8 kat artırdıklarını vurguladı.

Tarımsal hasılanın 2018 itibarıyla 217 milyar liraya geldiğini, 2019'da bunun 250 milyar liraya yakınlaşacağını ifade eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Her sene sizlerin gayreti sayesinde ülkemiz büyüyerek ilerliyor. 190 ülkeye bin 827 tarımsal ürün ihraç ediyoruz ve dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolar. Bunun anlamı şu, 18 milyar dolar ihracat ile Türkiye ithalatçı değil ihracatçı bir ülke, kendi kendine yeterli bir ülkedir. 2002'de 1,8 milyar lira toplam destek varken geçen yıl 16, 8 milyar liraya, bu yıl da 22 milyar liraya çıktı desteklerimiz. Yüzde 36,7 arttı. Hayvansal üretim desteğinde de 45 kat bir artış var. 83 milyon lira olan desteklerimizi inşallah 2020 yılında 6,6 milyar liraya çıkartıyoruz. Bugün 68 milyon küçükbaş varlığıyla Avrupa'da birinci sırada, büyükbaş varlığıyla da ikinci sıradayız. 2023 yılına kadar da nüfusumuz kadar küçükbaş hayvana sahip olmamız lazım. Allah'a şükür sükunet sağlandı. Terör ortamından da kurtulduk, bunu artık avantaja çevirmemiz lazım. Çünkü yaylalarıyla, otlaklarıyla burada küçükbaş için çok büyük bir potansiyel var."

"Orman yangınlarına müdahale süresini 12 dakikaya indirdik"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle halka, çiftçiye, besiciye üreticiye daha yakın politikalar izlediklerini sözlerine ekleyen Pakdemirli, 2018'de maliyetlerin, döviz kurunun artmasına rağmen üreticilere en iyi fiyatları sunduklarını, hep üretici dostu politikalar ürettiklerini belirtti.

Geleceğe nefes kampanyası çerçevesinde 13 milyon fidanı milletle birlikte diktiklerini anımsatan Pakdemirli, "Bu sene de hedeflerimizi büyüterek devam ettireceğiz. Orman varlığımızı artıran nadir ülkelerden biriyiz. Ülkemizle gurur duymamız lazım. 20 milyon hektarlardan 22,2 milyon hektara geldik. Ormanlarda yangınlara müdahale süremizi de 40 dakikalardan 12 dakikalara indirdik. Bu konuda çok başarılıyız. Dünyada Portekiz de Yunanistan da Fransa da dahil olmak üzere yangınlarla mücadelede orman teşkilatımız son derece başarılı." ifadelerini kullandı.

Su yatırımlarında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdıklarını vurgulayan Pakdemirli, 276 olan baraj sayısını 2019'da 841'e yükselttiklerini belirterek, Türkiye tarihinde yapılanın 3 mislini son 17 yılda bu iktidarın yaptığına dikkati çekti.

"Tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyoruz"

Pakdemirli, HES sayısının 100'den 650'ye, gölet ve bentlerin 228'den 602'ye, içme suyu tesislerinin 84'ten 323'e çıktığını belirterek, 18 atık su tesisi projesini tamamladıklarını aktardı.

"Tohum üretiminde sanıldığının ve söylendiğinin aksine Türkiye ithalatçı bir ülke değildir, ihracatçı bir ülkedir." diyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Tohum ihtiyacımızın da yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyoruz. 86 ülkeye ihracatımız tam 10 misli artmıştır. 17 yıl içerisinde 145 bin ton olan sertifikalı tohum üretimimiz de bugün itibarıyla 1 milyon 134 bin ton, bu yıl içerisinde de 1 milyon 250 bin ton olmasını bekliyoruz. Tağşiş yapanların, sahte, sağlıksız ürün üretenlerin üzerine gideceğiz. Geçtiğimiz hafta boyunca tüm bu denetimleri hep birlikte bakanlığımızın teşkilatıyla yaptık ve çok güzel neticeler elde ettik. Denetim sayılarımız da 39 binlerden 1,2 milyonlara kadar geldi ve 30 kat arttı. Bunun anlamı şu, ürününü düzgün üreten, işini düzgün yapanlar bundan sonra daha fazla para kazanacak demektir. Çünkü sepetteki çürük yumurtaları ayıklıyoruz."

Bakanlık olarak Van'a yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi veren Pakdemirli, Van'ın büyükbaş hayvandan çok küçükbaş üretim merkezi haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Van'a 2,8 milyar lira toplam tarımsal destek verdiklerini anlatan Pakdemirli, "Genç çiftçilerimizin 708 projesini 21 milyon lira destekledik. KKYDP ve İPARD kapsamında 338 proje için 88 milyon lira hibe desteği verdik. Sadece Van'ın otlu peynirini satmayı becerebilirsek, bunu ülke olarak yapabilirsek inanılmaz bir katma değer elde edebiliriz. Geçen yıl itibarıyla Van'dan Katar'a 32 binden fazla koyun ihracatı yapıldı. Ben istiyorum ki 100 binler olsun. İstiyorum ki, Türkiye gerçekten tekrar Orta Doğu'nun hayvancılık merkezi olsun. Tüm Orta Doğu coğrafyasına Türkiye ihracat yapsın. Türkiye'de bu potansiyel var. Van'a 3 milyon 493 bin metrekare alanda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kuruyoruz. Bin vatandaşımıza burada istihdam sağlanacak." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, daha sonra sektör temsilcilerinin sorun, talep ve önerilerini dinledi.