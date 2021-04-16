Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, uçakta yaşananları anlattı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, uçakta yaşananları anlattı

16.04.2021 19:22
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, uçakta yaşananları anlattı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaret, inceleme ve bazı açılışlarda bulunmak üzere Şırnak'a gelirken uçağının arızalanması sonucu Malatya'ya inmek zorunda kaldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaret, inceleme ve bazı açılışlarda bulunmak üzere Şırnak'a gelirken uçağının arızalanması sonucu Malatya'ya inmek zorunda kaldı. Bakan Pakdemirli, büyük bir tehlike atlattıklarını belirterek "Uçağın sol fanında, sol motorunda bir arızanın olduğu ortaya çıktı" dedi.

Bakan Pakdemirli Uçakta meydana gelen arza ve uçak içinde yaşananlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Bu gün Şırnak'a gelirken yolda bir tehlike atlattık. Malatya'ya uçağımız inmek zorunda kaldı. Arkadaşlarımız bize dediler ki geri dönelim tavsiyesinde bulundular. Ben de dedim ki mesele Şırnak ise bize geri dönmek yakışmaz. Belediye Başkanı Mehmet yarka ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'a söz verdim. Ne olursa olsun bu gün Şırnak'ta olacağız ve Şırnaklılarla beraber olacağız. Şırnak'a geldik müjdelerimizi açıkladık. Bütün müjdelerimizin Şırnak'a hayırlı uğurlu olsun. Uçuşlumuzun ardından 45 dakika sonra Uçakta koltukta otururken, hafiften gözlerimi dinlendiriyordum. Ama bir ses ile irkildim. Arkadaşlara pilotlara haber vermesini söyledim. Pilotlardan birisi arkaya geldi. Durumu anlatamaya başladı. Pilotun ilk teşhisi, uçağın iniş kapaklarından böyle bir sesin geliyor olabileceğini söyledi. Bende fanın, motorun içinden sanki geldiğini söyledim. ve o an itibariyle şunu söyledim. Pilotlara söyledim karar sizin. İnmemiz gerekiyorsa en yakın meydana inelim. Bizim programımız var ama program uçaktakilerin canından daha kıymetli değil. Pilotlarda çok kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra Malatya'ya inmek istediklerini söylediler. Uçağın sol fanında, sol motorunda bir arızanın olduğu ortaya çıktı. Böylelikle sağ salim Malatya'ya varmış olduk. Allah beterinden esirgesin. Bizim açımızdan büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldık. Son derece kabinde herkes sakindi" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, uçakta yaşananları anlattı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, uçakta yaşananları anlattı

Bekir Pakdemirli, Malatya, Şırnak, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, uçakta yaşananları anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti Anne ve babasını koronadan kaybeden itfaiye eri de virüse yenik düştü Anne ve babasını koronadan kaybeden itfaiye eri de virüse yenik düştü Genco Erkal, Cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldı Genco Erkal, Cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldı Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Çavuşoğlu'nun Yunan bakana yanıtına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan destek: 'Bravo sayın bakanımız' dedik Çavuşoğlu'nun Yunan bakana yanıtına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan destek: 'Bravo sayın bakanımız' dedik         
18:35
Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor! Canlı anlatım         
18:04
13 yaşındaki çocuğa tuvalette cinsel istismarda bulunan sapığa 20 yıl hapis cezası 13 yaşındaki çocuğa tuvalette cinsel istismarda bulunan sapığa 20 yıl hapis cezası         
17:24
Direksiyonunu çıkardığı otomobiliyle faciaya davetiye çıkardı Direksiyonunu çıkardığı otomobiliyle faciaya davetiye çıkardı         
16:37
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi         
15:34
Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor         
14:20
Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı         
13:40
Erdal Beşikçioğlu, Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi         
13:31
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı         
11:46
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 19:35:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, uçakta yaşananları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei