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Pakdemirli: "Ülkemizde her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor" - Son Dakika

Pakdemirli: "Ülkemizde her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor"

29.09.2021 17:06
Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyadaki gıda israfının kabul edilebilir olmadığını, Türkiye'de ise her yıl neredeyse 19 milyon ton gıdanın ziyan olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyadaki gıda israfının kabul edilebilir olmadığını, Türkiye'de ise her yıl neredeyse 19 milyon ton gıdanın ziyan olduğunu belirtti.

Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcilerinin katılımıyla İzmir'de bir otelde düzenlenen 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü paneline video mesaj gönderdi.

BM'nin bu özel günü ilk kez geçen yıl kutlamaya başladığını dile getiren Pakdemirli, kendisinin de FAO Genel Sekreterinin özel davetiyle "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasını bütün dünyayı tanıtma fırsatı bulduğunu söyledi.

Pakdemirli, FAO ile omuz omuza yürüttükleri bu kampanyanın başarısının ülke sınırlarını aştığı belirterek, "Sadece bugüne özel değil katıldığım tüm üst düzey uluslararası toplantılarda da en önemli gündem maddeleri iklim değişikliği ve sürdürülebilir tarımsal üretim. Örneğin BM bu konuda ciddi bir adım atarak tüm üye ülkeleri bu sene teyakkuza geçirdi ve sürdürülebilir gıda sistemlerini sağlayacak bir yol haritasını oluşturmak için yola çıktı." diye konuştu.

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerin gündeminde sürdürülebilir ve sağlıklı gıdaya erişim olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şunu anlıyoruz ki bugün insanlık bir konuda çok hızlı bir farkındalık yaşamaktadır. Gezegenimizin kendini onarma hızı bizim tüketim hızımıza yetişememektedir. Gelecekte hızla artan nüfusun gıda ihtiyacını mevcut üretim ve tüketim alışkanlarımızla yeterince karşılayamayacağımız net olarak görünmektedir. Diğer taraftan da verilere baktığımıza aslında dünyada herkese yetecek gıda var ancak hayatta kalmak için ihtiyacı olan gıdaya bile ulaşamayan insanlar varken, her yıl dünyada 1,3 milyar ton gıdanın israf edilmesi kabul edilebilir durum değildir. Ülkemizde ise her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor."

Salgına rağmen yüzde 50'den fazla ilerleme

Bakan Pakdemirli, FAO ile iş birliği içinde hayata geçirdikleri "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası ile somut başarılara imza attıklarını, burada hedeflerinin ilk etapta gıda kaybı ve israfına ilişkin farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmeyi sağlamak olduğunu ifade etti.

Bir yılın sonunda aldıkları geri dönüşlerle bunu büyük ölçüde başardıklarını söyleyen Pakdemirli, "Ülkemizde ilk defa hazırlanan gıda kaybının önlenmesi ve israfın azaltılmasına yönelik strateji ve eylem planında pandemiye rağmen yüzde 50'den fazla ilerleme kaydettik. Kampanyayı yürütürken belediyeler gibi çözüme götürecek kilit aktörlere öncelik verdik." diye konuştu.

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanı olarak sadece sektörün sorunlarını çözüm aramadığını, çocuklara ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için çalıştığını dile getirerek, "Sorunlarımızın çözümü, sürdürülebilirlik prensibini elden bırakmadan sisteme dönüştürmekten geçiyor. Bu anlamda Gıdanı Koru yastığa başımı koyduğumda hem bana kendimi iyi hissettiren hem de zevkle çalıştığımız ik projeden biri. Diğeri de Geleceğe Nefes'tir." dedi.

Diğer konuşmacılar

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de dünyada 825 milyon insanın açlık çektiğini, 2 milyar insanın da gıda ve sağlıklı suya erişmekte sıkıntı yaşadığını söyledi.

Köşger, 1 milyara yakın insanın açlık sınırında yaşadığına dikkati çekerek, "İnsan diğer insandan nasıl sorumludur, doğa ile arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? bunu gönüllere dokunarak yerli yerinde anlatmak lazım. Bu ilişkileri ilkokuldan başlayarak yeniden dizayn etmek gerek." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, FAO verilerine göre her gün 25 bin insanın açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirdi. Ceyda Bölünmez Çankırı, israf edilen gıdanın sadece 4'te birinin önüne geçilmesinin açlık çeken 100 milyonlarca insanın beslenmesine yeteceğini belirtti.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da FAO ve Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlü şekilde ilerlediğini vurgulayarak, "Bu kampanyayla insanların kalplerine de ulaşacağız." dedi.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de İzmir'in tarımsal üretim potansiyeline ilişkin bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından panel yapıldı.

Pakdemirli: Ülkemizde her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor
Pakdemirli: Ülkemizde her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor
Pakdemirli: Ülkemizde her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor
Pakdemirli: Ülkemizde her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor
Pakdemirli: Ülkemizde her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor
Pakdemirli: Ülkemizde her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor
Pakdemirli: Ülkemizde her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor
Pakdemirli: Ülkemizde her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor
Pakdemirli: Ülkemizde her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor

Gıda Ve Tarım Örgütü, Bekir Pakdemirli, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Ülkemizde her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakdemirli: "Ülkemizde her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor" - Son Dakika
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