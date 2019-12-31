Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaban hayvanlarına yem bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaban hayvanlarına yem bıraktı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaban hayvanlarına yem bıraktı

6 saat önce

Bolu'da Abant Tabiat Parkı mevkiinde bulunan ormanlık alanda yaban hayvanları için doğaya yem bırakan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tedavi edilen kartal, şahin, kurt ve vaşakı da doğaya saldı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaban hayvanlarına yem bıraktı, System.String[]

Bolu'da Abant Tabiat Parkı mevkiinde bulunan ormanlık alanda yaban hayvanları için doğaya yem bırakan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tedavi edilen kartal, şahin, kurt ve vaşakı da doğaya saldı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıl öncesinde ziyaret ettiği Bolu'da, Abant Tabiat Parkı bölgesinde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Pakdemirli, hayvanlar için yem bıraktıntan sonra, daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaralı halde bularak tedavi ettiği 2 şahin, 1 vaşak ve kurdun doğaya salımını gerçekleştirdi.


"Doğal hayatın devamı için gayretlerimiz sürecek"


Bakan Pakdemirli, yem bırakma ve yaban hayvanlarını doğal yaşamlarına salmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün burada öncelikle doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yemleme yapıyor. Bu çalışmalar ile alakalı hep birlikte yemleme yaptık. Bunun haricinde yaralı şahinlerimiz vardı. Onların salınımını beraber yaptık. Şimdi de bir süredir tedavi gören vahşi doğada bulduğumuz bu vaşağımızı tabiata hep birlikte saldık. Doğal hayatı destekliyoruz. Doğal hayatın devam etmesi için bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz her zaman gereğini yapıyor. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecek" dedi.


Bekir Pakdemirli daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün alabalık üretim tesisini ziyaret etti. Burada yumurtlama dönemindeki balıkları sağan Pakdemirli, daha sonra Dereceören Köyü'nü ziyaret ederek buradaki köylülerle sohbet etti. - BOLU

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bekir Pakdemirli, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:13 Kaynak: İHA
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