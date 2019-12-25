Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor - Son Dakika Dünya

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Karadeniz Bölgesindeki yangınlarda 10 hektarı fındık bahçesi olmak üzere toplamda 260 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Karadeniz Bölgesindeki yangınlarda kasıt ya da ihmalle insan faktörünün öne çıktığını belirtti. Pakdemirli 10 hektarı fındık bahçesi olmak üzere toplamda 260 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.


Pakdemirli pazartesi günü 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada çıkan yangınlarda can kaybı olmadığını vurguladı. Pakdemirli şu sözlerle devam etti Açıklaması

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Bekir Pakdemirli, Karadeniz, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:39 
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