Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Karadeniz Bölgesindeki yangınlarda kasıt ya da ihmalle insan faktörünün öne çıktığını belirtti. Pakdemirli 10 hektarı fındık bahçesi olmak üzere toplamda 260 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.



Pakdemirli pazartesi günü 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada çıkan yangınlarda can kaybı olmadığını vurguladı. Pakdemirli şu sözlerle devam etti Açıklaması