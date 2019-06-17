Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Zaman geleceğimizi birlikte inşa etme zamanıdır"
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Zaman geleceğimizi birlikte inşa etme zamanıdır"

1 saat önce

-Programdan detaylar -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da, 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü programına katıldı.

-Programdan detaylar
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da, 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü programına katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Zaman geleceğimizi birlikte inşa etme zamanıdır
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:16 Kaynak: AA
Ankara Ticaret Odası, Bekir Pakdemirli
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