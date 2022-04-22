Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Milyar 602 Milyon Liralık Destek Ödemesinin Bugün Başladığını Duyurdu - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Milyar 602 Milyon Liralık Destek Ödemesinin Bugün Başladığını Duyurdu

22.04.2022 09:31
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Milyar 602 Milyon Liralık Destek Ödemesinin Bugün Başladığını Duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ süt, buzağı, manda, malak ve süt analiz destekleri kapsamında yetiştiricilere toplam 1 milyar 602 milyon TL tutarında destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ süt, buzağı, manda, malak ve süt analiz destekleri kapsamında yetiştiricilere toplam 1 milyar 602 milyon TL tutarında destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere 1 milyar 602 milyon liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren hesaplara yatacağını açıkladı.

Ödemelere ilişkin detaylar şu şekilde:

"-2021 yılı Ekim, Kasım ve Aralık dönemine ait çiğ süt desteği kapsamında 248 bin 387 işletmeye 2 milyon 406 bin ton çiğ süt için 419 milyon 674 bin TL,

-2021 yılı 1. dönemine ait buzağı desteği kapsamında 598 bin 750 yetiştiriciye, 2 milyon 515 bin 882 baş buzağı için 1 milyar 135 milyon TL,

-2021 yılına ait manda desteği kapsamında 10 bin 112 yetiştiriciye, 80 bin 687 baş manda için 23 milyon TL,

-2021 yılı 1. dönemine ait malak desteği kapsamında 7 bin 846 yetiştiriciye, 28 bin 885 baş malak için 7 milyon 557 bin TL,

-Islah amaçlı süt analiz desteği kapsamında ise 3 bin 647 yetiştiriciye, 166 bin 637 baş inek için 16 milyon 663 bin TL olmak üzere 1 milyar 602 milyon 683 bin TL."

Söz konusu destek ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0,2,4 ve vergi kimlik numaralarının son haneleri 0,1,2,3,4,5,7,9 olanlara 22 Nisan (Cuma) saat 18.00 itibariyle, TC kimlik numaraları ile vergi kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlara da 29 Nisan (Cuma) saat 18.00 itibariyle yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Milyar 602 Milyon Liralık Destek Ödemesinin Bugün Başladığını Duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Milyar 602 Milyon Liralık Destek Ödemesinin Bugün Başladığını Duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Milyar 602 Milyon Liralık Destek Ödemesinin Bugün Başladığını Duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Milyar 602 Milyon Liralık Destek Ödemesinin Bugün Başladığını Duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Milyar 602 Milyon Liralık Destek Ödemesinin Bugün Başladığını Duyurdu

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Milyar 602 Milyon Liralık Destek Ödemesinin Bugün Başladığını Duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Milyar 602 Milyon Liralık Destek Ödemesinin Bugün Başladığını Duyurdu - Son Dakika
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