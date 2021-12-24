Tarım ve Orman Bakanı Sn. Dr. Bekir Pakdemirli İlimizi Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı Sn. Dr. Bekir Pakdemirli İlimizi Ziyaret EttiTarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli bir dizi ziyaret ve incelemeler nedeniyle bulunduğu ilimizde, Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ve il protokolü tarafından karşılandı. Sayın Bakanımız, Çaycuma Ziraat Odası başkanı Rıza Çapkın ve çiftçilerimiz ile sohbet etti, çalışmalarına yönelik bilgiler aldı. Sayın Bakanımız ardından ilimizdeki programının ilk durağı olan ve altyapı çalışmaları devam eden Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir'den bilgiler aldı. Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli Zonguldak Valiliğini ziyaret etti, Vali Mustafa Tutulmaz'dan ilimizle ilgili bilgiler aldı. Vali Tutulmaz Sayın Bakanımıza ilimizi ziyaretleri nedeniyle teşekkürlerini iletti.