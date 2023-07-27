Bakan Yumaklı, LGS'de Türkiye 2.'si olan çoban Muhammet'i telefonla arayarak tebrik etti! Bakın hangi alanda çalışmak istiyor - Son Dakika
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Bakan Yumaklı, LGS'de Türkiye 2.'si olan çoban Muhammet'i telefonla arayarak tebrik etti! Bakın hangi alanda çalışmak istiyor

27.07.2023 14:46

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Elazığ'da çobanlık yaparken hazırlandığı LGS sınavında Türkiye 2'ncisi olan Muhammet Halil Yazar'ı telefonla arayarak tebrik etti. Yazar, gelecekte tarım alanında çalışarak devlete katkı sağlamayı düşündüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çobanlık yaparken hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye 2'ncisi olan Muhammet Halil Yazar'ı (14) telefonla arayarak tebrik etti.

KIŞIN KASAP BABASINA YARDIM EDİYOR, YAZIN HAYVAN OTLATIYORDU

Elazığ'a en uzak mesafedeki Arıcak ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Halil Yazar, kasap olan babasına kışın yardım ederken, yazın ise yaylalarda hayvan otlatarak ailesine destek oldu. Çobanlık yaparken LGS'ye hazırlanan Yazar, 4 Haziran'da gerçekleştirilen sınavdan 494 puan alarak Türkiye 2'ncisi oldu.

"TARIM ALANINA DA YÖNELEBİLİRİM"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, telefonla aradığı Muhammet Halil Yazar'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Yazar ise LGS'de elde ettiği böyle bir başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Tıp fakültesinde eğitim almayı düşündüğünü ancak tarım alanına da yönelebileceğini belirten Yazar, "Gelecekte yiyecek, içecek, su kaynaklarımız azalacaktır. Bunlar için de devletimize katkı sağlamayı düşünürüm" dedi.

"PIRLANTA GİBİ BİR EVLAT YETİŞTİRMİŞSİNİZ"

Yazar'ın babası Yücel Yazar ile de telefonda görüşen Bakan Yumaklı, "Pırlanta gibi bir evlat yetiştirdiğiniz için sizi çok tebrik ediyorum" dedi. Baba Yücel Yazar ise 20 sene önce Arıcak'ta lise mezunu bile bulmakta zorluk çektiklerini; ancak bugün ilçede 300'e yakın öğretmenin bulunduğunu dile getirerek, "Bu başarı için devletimize ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuğumun da ileride devleti için nerede, nasıl bir pozisyon alması gerekiyorsa bunun için elimizden geleni yapmaya çalışırız" diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI ÜRETİM YÜZYILI YAPALIM"

Bakan Yumaklı, Muhammet'in tarım sektörüne yönelmesi halinde bundan memnuniyet duyacaklarını belirterek, "Bizim dimağı açık, zeki, çalışkan gençlere ihtiyacımız var ki; Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı yapalım. Tarımda dünyada emsallerimizin zaten birçok noktada ilerisindeyiz; ama çok daha ilerisinde olalım inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Eğitim Bakan Yumaklı, LGS'de Türkiye 2.'si olan çoban Muhammet'i telefonla arayarak tebrik etti! Bakın hangi alanda çalışmak istiyor - Son Dakika


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