Bakan Kirişci: Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi - Son Dakika
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Bakan Kirişci: Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi

10.08.2022 12:35
Bakan Kirişci: Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül'de yapılması planlanan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül'de yapılması planlanan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, yoğun taleplerinize karşılıksız kalamazdık. 17 Eylül 2022 tarihinde yapılacak 'Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı' ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci: Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi - Son Dakika
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