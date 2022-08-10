Bakan Kirişci: Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül'de yapılması planlanan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, yoğun taleplerinize karşılıksız kalamazdık. 17 Eylül 2022 tarihinde yapılacak 'Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı' ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.