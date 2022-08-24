TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞCİ: ARICILARIN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI ESASTIR

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 47. APIMONDIA Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde konuştu. Bakan Kirişci "Bizim arıcıyı korumadan, arıyı korumamız, çevreyi korumamızda asla mümkün değil. Çünkü bu arıcılarla ilgili kendi ülkemizde de, dünyada da yaşadıkları zorluklar olduğunu dikkate aldığımızda bu zorlukların mutlak suretle giderilmesi ve arıcı kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması esastır" diye konuştu.

47. APIMONDIA Uluslararası Arıcık Kongresi 24-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Kongrenin açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy ve arı yetiştiricileri katıldı.

"ŞU ANA KADAR 33 GEMİ UKRAYNA LİMANLARINDAN DEMİR ALDI"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yapmış olduğu konuşmasında arının çalışmak ve disiplinli olmayı temsil ettiğini ifade ederek "Dünyanın en eski kongresi diyebileceğimiz ve 124 yılda beri yapılmakta olan bu kongrenin ortaya koyacakları yine aynı hususlar olacaktır diye düşünüyorum. Aslında arıları kendimize örnek alarak, dünyada yaşayanlar ve bizim gibi de yöneticilerin azami özen göstermesi gereken hususlar tam da arıların ortaya koyduğu çalışma tarzı ve iş birliğinde yatmaktadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle özellikle Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında Ukrayna'nın sahip olduğu hububatın ülkeden, ihtiyaç sahibi ülkelere çıkışı konusu gerçekten dünyayı çok gerdi. Bu gerginlik 22 Temmuz itibariyle yine bu güzel kentte, bu dünyaya öncülük eden medeniyet şehrinde Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna'nın bir araya geldiği bir dörtlü zirve ile artık tahıl koridoru adı altında bir imkanı sundu. Şu ana kadar 33 gemi Ukrayna'nın limanlarında demir aldı ve ilgili ülkelere doğru yola çıktı" dedi.

"ARICIYI KORUMADAN ARIYI KORUMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bakan Kirişci "Bizim arıcıyı korumadan, arıyı korumamız, çevreyi korumamızda asla mümkün değil. Çünkü bu arıcılarla ilgili kendi ülkemizde de dünyada da yaşadıkları zorluklar olduğunu dikkate aldığımızda bu zorlukların mutlak suretle giderilmesi ve arıcı kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması esastır. Hükümet olarak da bu konuda elimizden gelen tüm gayreti sergilemeye çalışıyoruz. Dünyada Çin'den sonra iki numarayız. Ama Türkiye gibi bir ülkeye her zaman için birincilik yakışır. İnşallah bir numara olacağız. Türkiye özellikle toprak zenginliği bakımından belki dünyada önde olan ülke değildir. Ama sahip olduğu endemik türler de başta olmak üzere bitki çeşitliliği, florası ve faunasıyla dünyanın nadir ülkelerinden birisidir. Bizim görevimiz bu varlıklarımıza halel getirmeden, herhangi bir zarar vermeden bunları sonuna kadar yaşatmak, geliştirmektir diyorum" dedi.