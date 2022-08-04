Bakan Kirişci, ABD'den dönüp susuz tarım yapan Ece Aynur Onur ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Kirişci, ABD'den dönüp susuz tarım yapan Ece Aynur Onur ile görüştü

04.08.2022 10:42

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ABD'deki mesleki kariyerini bırakıp, Burdur'da susuz tarıma başlayan Dr. Ece Aynur Onur ile telefon görüşmesi yaptı.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ABD'deki mesleki kariyerini bırakıp, Burdur'da susuz tarıma başlayan Dr. Ece Aynur Onur ile telefon görüşmesi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, ABD'de askeri antropologken dedesinin topraklarına sahip çıkmak için kariyerini bırakıp, Burdur'a gelerek susuz tarım yapmaya başlayan Dr. Ece Aynur Onur'u telefonla aradı. Bakan Kirişci, görüşmeyi Twitter'daki hesabından, "Ece kardeşim başta olmak üzere toprağına sahip çıkan tüm üreticilerimizle gurur duyuyoruz. Siz yeter ki üretin, biz her zaman emrinizdeyiz" mesajı ile paylaştı.

Görüşmede Onur, Bakan Kirişci'ye böyle bir kararı nasıl aldığını anlatarak, "2015 yılında annemin doğduğu köyü ziyaret ettim. Gençlerin köyü terk etmiş olması, çocukların sayısının az olması ve okulların kapanmış olması hem beni hem de kardeşimi çok üzmüştü. Tarlalara sahip çıkmak adına geldik ve kuraklığa dayanıklı bitkiler yetiştirebileceğimizi öğrendik" dedi.

Bakan Kirişci ise "Sizin gibi üretici kardeşlerimiz bizim için kıvanç vesilesidir. Biz de bakanlık olarak başta bakan olarak kendim ve bütün çalışanlarımız sizlerin emrinde" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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