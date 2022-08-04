Bakan Kirişci, ABD'den dönüp memleketi Burdur'da üretim yapan çiftçiyle telefonla görüştü Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kirişci, ABD'den dönüp memleketi Burdur'da üretim yapan çiftçiyle telefonla görüştü Açıklaması

04.08.2022 19:34
Bakan Kirişci, ABD'den dönüp memleketi Burdur'da üretim yapan çiftçiyle telefonla görüştü Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ABD'den memleketi Burdur'a dönüş yaparak dedesinden kalan topraklarda tıbbi aromatik bitki üreten antropolog Ece Aynur Onur'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ABD'den memleketi Burdur'a dönüş yaparak dedesinden kalan topraklarda tıbbi aromatik bitki üreten antropolog Ece Aynur Onur'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çiftçi Onur'u arayan Kirişci, telefon görüşmesine ilişkin görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Kirişci, görüşmede Onur'dan yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ece Aynur Onur gibi üreticilerin kendileri için kıvanç vesilesi olduğunu belirten Kirişci, "Medarıiftiharlarımız olun inşallah." dedi.

Kirişci, Bakanlık olarak başta kendisi olmak üzere bütün çalışanların üreticilerin emrinde olduğuna işaret ederek, "Hep şunu söylerim: Başarılı olan işletme aile işletmesidir. Siz, örnek bir davranış sergilemişsiniz. Ondan dolayı yaptığımız şey çok kıymetli. Öncelikle annenize ve babanıza bol selamlarımızı, bereketli kazanç dileklerimizi onlara da lütfen iletiniz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle." diye konuştu.

Bakan Kirişci, hikayesini bir de Onur'un ağzından dinlemek istediğini belirtti.

Bunun üzerine Onur da 2015'te annesinin doğduğu Burdur'un Karamanlı ilçesindeki Kayalı köyünü ziyaret ettiğini söyledi.

Gençlerin köyü terk etmiş olması ve çocuk sayısının çok az olmasının kendisini üzdüğünü dile getiren Onur, tarlalara sahip çıkmak amacıyla kuraklıkla mücadele eden, kuraklığa dayanıklı bitkiler yetiştirdiğini kaydetti.

Hangi bitkileri ürettiğini soran Bakan Kirişçi'ye anne ve babasıyla lavanta, ada çayı ve ölmez çiçek gibi tıbbi aromatik bitkiler ürettiğini söyleyen Onur, nohut ve arpa da ektiklerini anlattı.

Onur, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin her zaman desteğini gördüğünü vurgulayarak, "Aramanız, desteğinizi ifade etmeniz, bizim için çok kıymetli, çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Lütfen tarımdan vazgeçmeyin, topraklarınızı terk etmeyin"

Askeri ve medikal antropolog Ece Aynur Onur, AA muhabirine, dün gece Bakan Kirişçi ile görüştüğünü, o sırada ürün paketlediğini söyledi.

Çok şaşırdığını ve heyecanlandığını belirten Onur, 3 yıldır Burdur'da susuz tarım projesi yürüttüğünü ve tarım alanındaki en üst otorite olan Bakan Kirişci'nin hem sosyal medyadan hem de telefonla arayarak desteklerini iletmesinin kendisi için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Onur, Bakan Kirişci'nin kendisini ve kardeşini Ankara'ya davet ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımız büyüklük, yüce gönüllülük göstererek 'Üreticinin emrindeyim.' ifadesini kullandı. İnşallah yüz yüze de görüşeceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Buradan tarım üreticilerine seslenmek istiyorum: Lütfen, tarımdan vazgeçmeyin, topraklarınızı terk etmeyin. Zor dönemlerden geçebiliriz ama birbirimize sıkı sıkıya kenetlenerek ülkemizi tekrar tarımsal anlamda kalkındırabiliriz. O yüzden çiftçi olmaktan, köylü olmaktan gurur duyun çünkü çiftçilik geleceğin mesleği, köylülük de geleceğin yaşam tarzı olacak."

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Buzağı desteklemesindeki üreme parametrelerine ilişkin süre güncellendi Buzağı desteklemesindeki üreme parametrelerine ilişkin süre güncellendi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kirişci, ABD'den dönüp memleketi Burdur'da üretim yapan çiftçiyle telefonla görüştü Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci, ABD'den dönüp memleketi Burdur'da üretim yapan çiftçiyle telefonla görüştü Açıklaması - Son Dakika
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