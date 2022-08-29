Bakan Kirişci: Gençlik bizim her şeyimiz - Son Dakika
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Bakan Kirişci: Gençlik bizim her şeyimiz

29.08.2022 14:45
Bakan Kirişci: Gençlik bizim her şeyimiz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Almanya ve Yunanistan'daki Türk gençlerini Türkiye'deki akranları ile bir araya getirmeyi hedefleyen 'Kültür Kuşağı' programında yaptığı konuşmada, "Gençlik bizim geleceğimiz. Gençlik bizim her şeyimiz" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Almanya ve Yunanistan'daki Türk gençlerini Türkiye'deki akranları ile bir araya getirmeyi hedefleyen 'Kültür Kuşağı' programında yaptığı konuşmada, "Gençlik bizim geleceğimiz. Gençlik bizim her şeyimiz" dedi.

?Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Mektebi Derneği'nin düzenlendiği, Almanya ve Yunanistan'daki Türk gençlerini Türkiye'deki akranları ile bir araya getirmeyi hedefleyen 'Kültür Kuşağı' programına katıldı. Milli Kütüphane toplantı salonunda gerçekleşen programa, Bakan Kirişci'nin yanı sıra Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Hakan Tanrıöver ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü katıldı. Programda, Almanya ve Yunanistan'dan gelen öğrencilerin yanı sıra, Ordu, Sinop ve Van'dan gelen öğretmen ve öğrenciler de yer aldı.

Bakan Vahit Kirişci, yurt dışından vatanlarına gelerek, programda sunum yapan gençlerle iftihar ettiğini belirterek, "Gençlik başka bir şey. Gençlik bizim geleceğimiz. Gençlik bizim her şeyimiz. Bazen yer yer bu gençliği ihmal ettiğimiz, unuttuğumuz baki olsa da geleceğimiz gençlerdedir. Acaba bugünkü yöneticiler rahmetli Aytmatov'un külliyatını okudular mı? Okumuş olsalardı acaba 'Bugünkü davranışlarını sergilemede ısrarcı olurlar mıydı' sorusu bence oldukça önemli. Aslında tarihten ders alınsa tarih tekerrür eder mi? Hepimizin sıklıkla kullandığı bu ifadeyi bugün bütün dünya konuşuyor. Rahmetli Bozkır'ın Bilgesi'nin (Cengiz Aytmatov) yıllar önce dile getirdiği; kadın, aile, tarım, gıda, savaş kavramları bugün hala flaş yapıyor ve bizim gündemimizi meşgul ediyorsa burada bir eksiklik var. Bunun tekrar etmemesi gerekirdi. Tekrar etmemesinin en önemli yolu da sizin gibi gençlerin yönetim kademelerine hızla kazandırılmanızdır" ifadelerini kullandı. 'FETÖ, GENÇLERİMİZİ ÇOK FENA KULLANDI'150 farklı ülkeden Türkiye'ye eğitim için gelen 250 bin öğrencinin ihmal edilemeyeceğini vurgulayan Bakan Kirişci, "FETÖ maalesef, uzunca bir süre ülkenin bu gençlerini gerek içeride gerekse dışarıda, çok fena kullandı. Sütün kaymağı denilebilecek bu gençlere kancayı attı ve onlar kendi ülkelerine, kendi ideallerine değil, ne idiği belirsiz bir meczubun peşine takıldılar. Birilerinin adeta kulu ve kölesi oldular. Biz sadece Allah'a kulluk eder ve onun Resulü'nün yolunda ilerlemeyi kendine ilke edinmiş bir milletiz. Dolayısıyla bu 250 bin öğrenciyi de biz ihmal etmeyelim" dedi.

Bakan Kirişci'nin konuşmasının ardından Büyükelçi Ömüraliyev, Prof. Dr. Sami Güçlü'ye plaket takdim etti. Güçlü ise Ömüraliyev'e Anadolu Mektebi öğrencilerinin panellerde yaptığı konuşmalardan oluşan kitap hediye etti. Sonrasında protokol üyeleri, panele konuşmacı olarak katılan öğrencilere katılım plaketi takdim etti. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.


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Kaynak: DHA

Vahit Kirişci, Yunanistan, Almanya, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: Gençlik bizim her şeyimiz - Son Dakika

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