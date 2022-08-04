Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › Bakan Kirişci: '(Tahıl koridoru) Gıdayla ilgili yaşanabilecek olası daha büyük bir krizin önüne geçmiş oldu' - Son Dakika
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