Bakan Kirişci: "(Tahıl koridoru) Gıdayla ilgili yaşanabilecek olası daha büyük bir krizin önüne geçmiş oldu" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "(Tahıl koridoru) Gıdayla ilgili yaşanabilecek olası daha büyük bir krizin önüne geçmiş oldu"

04.08.2022 10:48

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

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Bakan Kirişci duyurdu! Et ve Süt Kurumu kuzu etinin fiyatına yüzde 25'lik bir indirim yapacak Bakan Kirişci duyurdu! Et ve Süt Kurumu kuzu etinin fiyatına yüzde 25'lik bir indirim yapacak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Et ve Süt Kurumu, Anadolu Ajansı, Vahit Kirişci, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: '(Tahıl koridoru) Gıdayla ilgili yaşanabilecek olası daha büyük bir krizin önüne geçmiş oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci: "(Tahıl koridoru) Gıdayla ilgili yaşanabilecek olası daha büyük bir krizin önüne geçmiş oldu" - Son Dakika
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