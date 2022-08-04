Bakan Kirişci duyurdu! Et ve Süt Kurumu kuzu etinin fiyatına yüzde 25'lik bir indirim yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Kirişci: '(Tahıl koridoru) Gıdayla ilgili yaşanabilecek olası daha büyük bir krizin önüne geçmiş oldu' - Son Dakika

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