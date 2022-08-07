Vahit Kirişci: "Tmo'nun Stoklarında Ahmet Amcamın Ürettiği Hububatın Kendisi Var, 4 Milyon Tona Ramak Kaldı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Artık TMO'nun stoklarında benim Ahmet amcamın Ali ağabeyimin, Mustafa kardeşimin ürettiği hububatın bizatihi kendisi var. Şu anda stoklarımız yerli ve milli olarak üretilmiş ürünlerimizden oluşmaktadır ve 4 milyon tona ramak kaldı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün Aksaray'da Sektör Temsilcileri Toplantısına katıldı. Bakan Kirişci, yaptığı açıklamada; buğday üretiminde ürün arzıyla ilgili sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"ÜRETİCİYE 'SEN ÜRET, YETER' DİYORUZ: Üreticiye diyoruz ki 'Sen üret yeter. Biz senin yanındayız.' Bu yıl TMO olarak, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak farklı bir politika izledik. Bugün itibariyle, bunu herkes bilsin herkes duysun. Artık TMO'nun stoklarında benim Ahmet amcamın Ali ağabeyimin, Mustafa kardeşimin ürettiği hububatın bizatihi kendisi var. Şu anda stoklarımız yerli ve milli olarak üretilmiş ürünlerimizden oluşmaktadır ve 4 milyon tona ramak kaldı.

BİZİM ÜRÜN ARZIYLA BİR PROBLEMİMİZ YOK: Bizim için şeyin sınırı yok. Bu 5 milyon 6 milyon ton ne olursa olsun. Ama şunu kesinlikle belirtelim. Bizim ürün arzıyla ilgili kendi iç ihtiyacımız için bir problemimiz yok. 20 milyon ton civarında buğday üretimi öngörüyoruz.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETİNDE İNDİRME GİTMEDİK: Ülkemiz, ekolojik ve coğrafi olarak büyükbaştan ziyade küçükbaş hayvancılığa daha müsait. Bu çerçevede de Et Süt Kurumu aracılığıyla küçükbaş hayvan etinde yüzde 25'lik bir indirime gittiğimizi açıkladık. Bazı çevreler bunu istismar ediyor. Gerekli tedbirleri aldık. Biz hem üreticinin hem de tüketicinin yanındayız. Küçükbaş hayvan yetiştiricisinden aldığımız hayvan eti fiyatlarıyla ilgili herhangi bir indirme gitmedik. Biz oradan elde etmiş olduğumuz etin vatandaş tarafından tüketimi aşamasında yüzde 25 indirimi getirdik.

VATANDAŞI HAYVAN ETİNE YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ: Vatandaşın daha ucuz küçükbaş hayvan eti yemesinin önünü açtık. Özellikle yeni neslin büyükbaş hayvan etine olan hayvan ilgisi nedeniyle onları kısmen de olsa küçükbaş hayvan etine yönlendirmeye çalışıyoruz. Biz aslında küçükbaş hayvan üreticisine iyilik yapıyoruz. Bunu speküle edenler bilsinler ki bu devlet gerektiğinde her türlü tedbirleri almıştır ve alacaktır."